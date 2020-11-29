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تمديد اعتقال 9 أسرى وتحويل آخر للاعتقال الإداري

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 22:38 - 29 نوفمبر 2020
هيئة شؤون الاسرى والمحررين هيئة شؤون الاسرى والمحررين
تقارير
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أعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاحد، أن محكمة سالم مددت اعتقال كل من الأسرى: نجيب عوني حويل 9 أيام، ومحمد حمارشة 8 أيام، ومحمد كميل 8 أيام، وإبراهيم السعدي 12 يوما، وأحمد نشرتي 7 أيام، وعلاء الدين زكارنة 10 أيام، وأيسر حماد 10 أيام، وقيس أبو صلاح 5 أيام، ومحمد العارضة 10 أيام.

وأوضحت الهيئة أن محكمة سالم أصدرت لوائح اتهام بحق كل من الأسرى أحمد أبو طبيخ، وأجلت محكمته ليوم 04/01/2021، وهاني ارميلات لتاريخ 29/12/2020، وصدام السعدي، وناطق حنتولي لتاريخ 13/1/2021.

وأشارت بأن المحكمة أصدرت حكماً بحق الاسير عدي زكارنة بأيام اعتقاله وغرامة مالية بقيمة 1000 شيقل، وحوّلت الأسير محمود نزال للاعتقال الإداري.

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