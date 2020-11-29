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رابط مباشر فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:52 - 29 نوفمبر 2020
رابط مباشر فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020 رابط مباشر فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020
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رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020، حيث يبحث الكثيرون عن رابط المنحة القطرية لا سيما الأسر الفقيرة التي تنظره بفارغ الصبر، رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020لتلبية احتياجاتهم المعيشية، كما يكثر البحث في محركات جوجل عن المنحة القطرية الـ100 دولار في قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أدناه رابط فحص المنحة القطرية للتأكد من أسماء المستفيدين من خلال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020

وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية،رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 03/12/2020 م.

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وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر نوفمبر 2020،حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

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وأكد عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

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ملاحظة: سيتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية قبيل خلال الأيام المقبلة قبيل موعد الصرف في فروع البريد، وسيعلن لكم موقع فلسطين اليوم" في حال تفعيل الرابط بشكل مباشر فور تأكيد تفعليه.

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