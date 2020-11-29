مصر تحبط محاولة تهريب 11 مليون قرص مخدر

أعلنت مكافحة المخدرات في مصر، اليوم الأحد، عن ضبط 11 مليون قرص من عقار الكبتاغون المخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحري.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لها تمكنت من "ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت) ومشمولها المستند (فلاتر مياه) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاغون المخدر ضمن مشمولها".

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، مضيفا أن أعمالها أسفرت عن ضبط 118 عبوة تحوى كل منها 25 مرشح مياه "شمعة فلتر" بداخلها 11 مليون قرص من الكبتاغون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 385 مليون جنيه مصري.