رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020، حيث يبحث الكثيرون عن رابط المنحة القطرية لا سيما الأسر الفقيرة التي تنظره بفارغ الصبر، رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020لتلبية احتياجاتهم المعيشية، كما يكثر البحث في محركات جوجل عن المنحة القطرية الـ100 دولار في قطاع غزة.

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وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية،رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 03/12/2020 م.

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وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020،حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

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وأكد عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

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