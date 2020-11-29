الخارجية: تسجيل 7 حالات وفاة و30 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 7 حالات وفاة، و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، لترتفع الوفيات لـ317، والاصابات إلى 7585.

وأكد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب كورونا، وهم: المواطن الحج أبو عرفات، والمواطنة عناد شلبي، وهلال موسى عرفات (73 عاما)، والمواطن فيصل شاهين (69 عاما)، ونبيل مضر (53 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 93 حالة، فيما سجلت 30 اصابة جديدة في كل من: "ميتشيغن"، و"دالاس"، و"شيكاغو"، و"الينوي"، و"اوهايو"، ليرتفع عدد الإصابات الى 4678.

وقالت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية بسبب فيرس كورونا، للمواطنة زينب محمود عبد الرازق درويش (60 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 107 حالة.

ومن جانبها أفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن الطبيب نضال ابو طبق (49 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى حالتين، فيما سجلت 7 إصابات بفيروس كورونا سابقاً.

ولفت الفريق المختص إلى مغادرة 3 دفعات جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال هذا اليوم في طريقهم الى قطر، وفرانكفورت، وكندا، للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم.