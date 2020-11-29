"إسرائيل" تفاوض لبيع طائرات "اف 16"قديمة لشركة كندية خاصة

أكدت وسائل إعلام عبرية أن وزارة الحرب "الإسرائيلية" تجري مفاوضات بشأن إمكانية بيع 29 مقاتلة قديمة من طراز "إف-16" إلى شركة كندية خاصة.

وأفاد موقع Calcalist الإخباري التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحديث يدور عن أكبر صفقة من نوعها تصل قيمتها 100 مليون دولار، موضحة أن الحديث يدور عن المقاتلات التي اقتنتها إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي وتم سحب آخرها من الخدمة في عام 2016.

وأكدت صحيفة Globes العبرية صحة الخبر.

ولفتت التقارير إلى أن الشركة التي تنوي اقتناء المقاتلات تحمل اسم Top Aces وتتخذ من مونريال مقرا لها، مشيرة إلى أنها قد أعلنت مؤخرا على موقعها عن نيتها اقتناء مقاتلات من هذا الطراز قريبا.

وتقدم هذه الشركة خدمات تدريبية إلى جيوش كندا والولايات المتحدة وألمانيا، التي تستخدم مقاتلات قديمة تابعة لها في تدريباتها كطائرات للعدو المفترض.

وأشارت التقارير إلى أن العديد من "إف-16" التي يدور الحديث عنها قد شاركت في عمليات قتالية، بما فيها الهجوم على مفاعل تموز العراقي في عام 1982 وحرب لبنان.