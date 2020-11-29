بشروط معقّدة.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المقدسي نور شقير

قررت سلطات الاحتلال، تسليم جثمان الشهيد المقدسي نور جمال شقير، الليلة، لمواراته الثرى في مقبرة باب الرحمة، شرق المسجد الأقصى.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أن سلطات الاحتلال قررت تسليم جثمان الشهيد نور شقير وفق عدة شروط أهمها: تسليم جثمان الشهيد عند مبنى قيادة الشرطة في حي الشيخ جراح في القدس الساعة العاشرة مساء، ونقله إلى مستشفى المقاصد ثم إلى المقبرة مباشرة، بمشاركة 30 شخصا في الجنازة، و20 شخصا منهم يسمح لهم بالدخول الى المقبرة فقط، وعدم رفع الأعلام أو الرايات أو ترديد الهتافات خلال الجنازة، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 10 آلاف شيقل.

واستشهد الشاب نور شقير، الأربعاء الماضي، برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه عند حاجز زعيم العسكري شمال القدس.

وأوضح المحامي محمود أن وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش"، أنهت التحقيقات الأولية حول ظروف إطلاق النار على الشاب نور شقير، لافتا إلى أن تسليم جثمان الشهيد يدل أنه أعدم دون سبب، وينفي الادعاءات بمحاولته تنفيذ أي عملية".