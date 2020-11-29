البكري رئيسا لنادي الزمالك المصري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تكليف المستشار أحمد بكري رئيس محكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك عقب إيقاف رئيس الزمالك المعزول بسبب مخالفات مالية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أصدرته اليوم الاحد، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب وجود مخالفات مالية.

وقالت الوزارة، إنه تم إحالة مخالفات مالية بنادي الزمالك، واردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

وأضافت أنه تم إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، من إدارة شئون النادي، بصفة مؤقتة؛ لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وتابعت أنه تم تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي، وضمه لعضوية اللجنة.

وأوضحت أن ذلك جاء في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري، على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية