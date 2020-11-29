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الأسير محمد فلنه يدخل عامه الـ29 خلف القضبان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:48 - 29 نوفمبر 2020
الاسير محمد فلنة الاسير محمد فلنة
تقارير
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دخل الأسير محمد فوزي فلنه (57) عاماً، من بلدة صفا في رام الله، أمس، عامه الـ(29) على التوالي في سجون الاحتلال، ويعتبر الأسير فلنه أحد الأسرى القدامى، والذي رفض الاحتلال الإفراج عنهم ضمن ما سميت بـ(الدفعة الرابعة للقدامى) التي كان من المفترض أن تتم ضمن مسار المفاوضات عام 2014.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت فلنه في الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1992م، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد.

يُشار ، إلى أن 26 أسيراً يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس.

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