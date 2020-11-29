الرئيس عباس يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية

إلتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم الأحد، في مقر اقامته بالعاصمة المصرية القاهرة بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأطلع عباس أمين عام الجامعة على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية التي تنوي السلطة الفلسطينية القيام بها.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة، الوزير حسين الشيخ بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.