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خلال زيارته للقاهرة

الرئيس عباس يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:43 - 29 نوفمبر 2020
عباس وابو الغيط عباس وابو الغيط
تقارير
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إلتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم الأحد، في مقر اقامته بالعاصمة المصرية القاهرة بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأطلع عباس أمين عام الجامعة على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية التي تنوي السلطة الفلسطينية القيام بها.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة، الوزير حسين الشيخ بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.

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