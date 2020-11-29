صحة غزة بصدد إعادة البروتوكولات والاجراءات بعد زيادة إصابات كورونا

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاحد، أنها بصدد اعادة دراسة جملة السياسات والاجراءات والبرتوكولات المنظمة للحالات المخالطة والمصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أنها بصدد اعداد دارسة سياساتها إجراءاتها والبرتوكولات؛ نظرا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة الاعداد المسجلة كمخالطين وتلك التي يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس بالشكل الذي يفوق قدرة المختبر المركزي لإجراء الفحوصات لكل هذه الأعداد.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة و(738) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2589 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت ( 738 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 334 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما سجلت الوزارة، 7 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 19898 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 8933 حالة، اجمالي المتعافين 10898 حالة ، اجمالي الوفيات 97 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 342 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالة.