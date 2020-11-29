الصحة السعودية تتوقف عن نشر الإحصاءات اليومية بشأن انتشار كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، اعتمادها آلية جديدة لنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة.

قال العالي، في مؤتمر صحفي، إن "الآلية الجديدة تقضي بالإعلان عن مستجدات تفشي الفيروس التاجي في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، بدلا عن التقارير اليومية".

وأضاف أن "استقرار معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى الوقت نفسه إلى تذبذب عدد الإصابات في تبوك".

وأكد على أن التقيد بالاشتراطات الصحية يمثل السبب الرئيسي لتراجع معدل حالات كورونا في المملكة.