الاعلام اللبناني: لبنان يستعد للفتح الجزئي وبالتدريج بعد اغلاق استمر اسبوعين

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاحد، أنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد في لبنان، تمهيدا لإعلان فتح جزئي وتدريجي للبلاد.

وبحسب موقع نيوز برس، فإن الدولة اللبنانية تشهد إغلاقا تامًا وتقييدًا كاملاً لحركة المرور، وهو اليوم الأخير من الإقفال العام الذي استمر أسبوعين في محاولة للسيطرة على وباء كورونا.

وأكد الموقع أن أرقام الإصابات والوفيات بالفيروس في فترة الإقفال لم تتباطأ، لكن الجهاز الصحي تمكن جزئيا من تعزيز إمكاناته وزيادة أعداد الأسرّة المخصصة للعناية بمرضى الحالات الحرجة.

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بداية نوفمبر الحالي، الإغلاق العام بدءًا من 14 من الشهر ذاته ولمدة أسبوعين، في محاولة لكبح وباء كورونا.

وحينها، قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنها سجلت أكثر من 1500 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الطواقم الطبية، فيما يخشى المسؤولين من انهيار المنظمة الصحية في البلاد.