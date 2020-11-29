البزم: حتى اللحظة لم تتخذ داخلية غزة موعد لقرار الإغلاق الشامل ومدته

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، أنه حتى هذه اللحظة لم يتحذ أي قرار بشأن الإغلاق الشامل لا من ناحية الموعد والمدة، في إطار محاولة السيطرة على وباء "كورونا" العالمي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم، أن كل ما يتم تداوله بشأن الإغلاق الشامل، تكهنات وإشاعات، محذرًا من التعاطي معها.

وقال البزم لإذاعة صوت القدس المحلية، إنه "عند اتخاذ القرار بهذا الشأن سيتم إعلام أبناء شعبنا مسبقاً حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الأساسية".

وأضاف أن قرار الإغلاق الشامل ما زال قيد التقييم والنقاش وهو أحد الوسائل والأدوات للحد من انتشار الوباء العالمي، ولكن له أَضرار وأعباء متعلقة بالظروف الاقتصادية وحركة المواطنين ولنا تجارب سابقة فيه , ما يضعنا أمام حل وحيد وهو الالتزام بالإجراءات الوقائية".

واكد البزم، أن هناك ازدياد في عدد الوفيات والإصابات وهذا واقع خطير جداً.

وأشار إلى أن هناك شريحة قليلة من أبناء شعبنا ملتزمون بالإجراءات الوقائية، والكثيرون مستهترون بهذه الإجراءات ما ادى الى ارتفاع أعداد الإصابات.

كما وحذر البزم، من مخالفة الإجراءات الوقائية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولفت إلى أن هناك لجنة خاصة تتابع البيوت الخاضعة للحجر الصحي ولمسنا التزام شديد من قبل الخاضعين للحجر, فيما لم يتجاوز عدد المخالفين أصابع اليد الواحدة.