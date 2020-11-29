الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

من جانبه قال السفير دياب اللوح، إن “زيارة الرئيس هدفها تسجيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية”.

وأضاف أن لقاء قمة سيجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم غد الإثنين في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد السفير اللوح بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة والتي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.