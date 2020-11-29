كوخافي: جيش الاحتلال سيواصل العمل ضد "التموضع الإيراني في سوريا"

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الاحد، أن جيش الاحتلال سيواصل العمل بقوة ضد ما اسماه بـ"التموضع الإيراني في سوريا".

جاء ذلك خلال جلسة تقييم اجراها رئيس أركان الاحتلال كوخافي مع قيادة المنطقة الشمالية، اليوم، كما واجرى جولة تفقدية للقوات العاملة في فرقة الجولان على الحدود مع سوريا.

وقال كوخافي: "جئت إلى هنا لأتابع عن كثب على آخر مستجدات الوضع الأمني لا سيما فيما يتعلق بالتموضع الإيراني في سوريا".

وتوجه بالشكر والتقدير لكل من "ساهم واشترك في النشاط المركز والناجح في كشف حقل العبوات الناسفة قبل عشرة أيام بالقرب من الحدود، إضافة إلى الضربة التي وجهناها بعدها في سوريا ضد مواقع إيرانية وسورية على حد سواء".

وشدّد على أن رسالة جيش الاحتلال واضحة، وأنه "مستمر في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا كما أننا مستمرون في الجهوزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا".

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "كوخافي أجرى تقييمًا عامًا للوضع بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة".

وأضاف أنه نفذ جولة ميدانية وتحدث مع القادة والجنود عن جهوزية الجيش لكافة السيناريوهات على الحدود مع سوريا".

وأوضح أن "الوضع حاليًا طبيعيًا الى جانب متابعة جميع التطورات والاحتمالات".