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برشلونة يضرب أوساسونا برباعية ويعود لسكة الانتصارات في الليغا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:01 - 29 نوفمبر 2020
برشلونة برشلونة
تقارير
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عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه أوساسونا 4-0 ضمن الأسبوع الحادي عشر في الدوري الإسباني في مباراة شهدت توقيع ميسي على الهدف الرابع.

وتعثر برشلونة في المرحلة الفائتة أمام أتلتيكو مدريد 1-0 قبل أن ينتفض على حساب دينامو كييف الأوكراني 4-0 الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجّل أهداف برشلونة الذي لا يقدم أداءً متوازناً في الليغا كل من الدنماركي برايثوايت والفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي كوتينيو والأرجنتيني ليونيل ميسي (29 و42 و57 و73).

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة من تسع مباريات فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة من 10 مباريات.

 

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