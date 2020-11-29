رابط فحص .. دخول أموال المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 إلى قطاع غزة

دخلت أموال المنحة القطرية لشهر 11 نوفمبر 2020 ، اليوم الاحد 29-11-2020 ، إلى قطاع غزة عبر معبر بوابة بيت حانون المعروف بـ(إيرز)، شمال القطاع ، بعد انتظار مئات الالاف من المستفيدين أو الاسر الفقيرة أسابيع عدة لاتمام دخولها .

وأكد موقع "مفزاك دررمي" العبري، نبأ دخول أموال المنحة القطرية قبل قليل إلى قطاع غزة .

وحتى الان لم تصدر لجنة الاعمار القطرية بغزة ، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية عن شهر نوفمبر 2020 ، وعن آليات صرفها عبر فروع البريد الموجودة في محافظات غزة الخمس .

يشار إلى أن قطر تعهدت بصرف أموال المنحة لنحو 100 ألف عائلة بواقع 100 دولار لكل عائلة بالإضافة إلى تمويل مشاريع وبنية تحتية وذلك منذ عام 2018 .

وبتاريخ 28 نوفمبر 2020 ، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي ، أن اللجنة باشرت ترتيبات عملية توريد كميات من الأكسجين السائل اللازم لمصابي "كورونا" في المستشفى الأوروبي بغزة .

وأوضح السفير العمادي إن " اللجنة ستبدأ خلال أيام عملية توريد وتجهيز خزان الأكسجين السائل في مستشفى غزة الأوروبي، والمصنف بأنه مستشفى الوبائيات منذ بدء انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة " .

وأضاف، أنها الكميات تكفي احتياج المستشفى لمدة أسبوعين، بتكلفة 55 ألف دولار أمريكي.

وبيّن العمادي ، أن هذه المنحة تأتي استجابة لمناشدات وزارة الصحة بغزة حول خطورة نقص الأكسجين في مشافي القطاع، بسبب تزايد حالات الإصابات الخطيرة والحرجة بفيروس "كورونا"، والتي يتواجد معظمها في مستشفى غزة الأوروبي.

ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم نجو مليوني مواطن من ظروف معيشية واقتصادية صعبة للغاية نتيجة تواصل سلطات الاحتلال حصارها المقيت على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عامًا ، تحت دعاوي وحجج واهية .

وزادت نسبة البطالة لأكثر من النصف ، لاسيما بين صفوف الشباب بحوالي الثلث.

وقالت وسائل إعلام أن الدوحة ستخفض أموال المنحة القطرية المقدمة لغزة من 30 مليون دولار إلى 17 في إطار دعم المشاريع و البنية التحتية دون صرفها للعائلات المستورة .

وفي يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 ، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية ، لـ 100 ألف أسرة مستورة .

وأشارت الوزارة ، إلى أن هذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء - (عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) - وعمره أقل من 70عاما.

وكانت المقاومة في غزة قد أسرت جنود إسرائيليين في حرب 2014 أثناء تقدم آليات الاحتلال في المناطق الشرقية للقطاع ، خاصة في حي الشجاعية وخزاعة وبيت حانون وشرق رفح .

وتصرف لجنة الاعمار القطرية اموال المنحة عبر جميع فروع البريد في كافة محافظات قطاع غزة الخمس ، وفق الاجراءات السلامة الوقاية من مرض فيروس "كورونا" .

السفير القطري محمد العمادي أعلن بداية شهر فبراير ، عن بدء توزيع المنحة القطرية عن شهر 10 يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 عبر فرع البريد في كافة محافظات قطاع غزة .

وأوضح العمادي عبر موقع لجنة الاعمار الالكتروني ، أن حوالي 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية ، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ووزعت لجنة الاعمار المنحة القطرية ضمن الإجراءات الوقائية والسلامة العالية للحماية من انتقال فيروس كورونا المستجد .

ولقد اشرفت طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، على الإجراءات أثناء عملية صرف المنحة القطرية عبر جميع البريد الالكتروني والمحلات المخصصة لذلك .

رابط فحص المنحة القطرية الـ 100 دولار شهر 11 نوفمبر 2020 :

وحتى الان لم تنشر وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لـ شهر 11 نوفمبر 2020 .

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