وزارة الداخلية توقف 4 مخالفين للحجر المنزلي بغزة

أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية بغزة، اليوم الاحد، أربعة مخالفين لإجراءات الحجر المنزلي ضد فيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها أوقفت أربعة من المصابين بالفيروس والمخالطين، بعدما خرقوا إجراءات الحجر المنزلي.

وبيّنت أنها أحالت المخالفين إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، مؤكدةّ انها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة و(738) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2589 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت ( 738 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 334 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما سجلت الوزارة، 7 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 19898 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 8933 حالة، اجمالي المتعافين 10898 حالة ، اجمالي الوفيات 97 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 342 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالة.