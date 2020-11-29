داخلية غزة تعلن عن ملخص إجراءات الشرطة في ضبط الإجراءات الوقائية

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن ملخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، من المحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية، أن الشرطة حررت 343 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، و51 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز 6 مركبة أخرى تكررت مخالفتها.

وبيّنت أنها أوقفت 154 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم، و69 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم.

وأشارت الداخلية، إلى أن أجهزة الشرطة أغلقت 174 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، كما أوقفت ووقعت 58 تعهدات بحق آخرين بعدم تكرارها.

وذكرت أنها أنهت 36 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.