التنمية الاجتماعية بغزة تكشف عن عدد المستفيدين من القسائم الشرائية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الاحد، عن عدد المستفيدين من القسائم الشرائية لمدة خمس شهور.

وأوضح مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية للمحافظات الجنوبية أ. لؤي المدهون، أنه سيتم استهداف 5131 أسرة بواقع 22169 منتفع من المشروع.

وبيّن المدهون، أن قيمة القسيمة الشرائية 35 شيكل للفرد الواحد في الشهر.

وأشار إلى أن وزارته اختارت الأسر الأكثر تضرا من جائحة كورونا ومسجلة على قوائم استهداف الوزارة.

وذكر المدهون، أن هذه المساعدة جاءت نتاج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن الأسر ومساعدتها جراء اعلان حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في القطاع.

وأكد أن توزيع القسائم الشرائية للأسر ستبدأ من يوم غد الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020.

ولفت المدهون، إلى أن القسيمة ستصرف عن طريق الرقم السري أو الكود الذي ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي بإرساله للأسر عن طريق الجوال برسالة قصيرة.

ونوه إلى أنه لكل شهر كود مختلف.