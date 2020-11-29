حملة "فلسطين قضيتي" توجه رسائلها لشعوب العالم للتضامن مع القضية الفلسطينية

أكد المدير التنفيذي لمنتدى فلسطين الدولي للأعلام والاتصال "تواصل" بلال خليل، اليوم الاحد، أن إطلاق حملة التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني في اليوم العاملي للتضامن مع، ستكون بـ10 لغات، وهي موجهة لكل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم.

وأوضح خليل، أن هدف الحملة بعنوان "فلسطين قضيتي" من أجل تسليط الضوء على التفاف الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم حول القضية الفلسطينية.

وبيّن أن "القضية الفلسطينية هي قضية حق مرتبط ببعد قانوني وشرعي وبعد إنساني قائم على العدالة".

وأشار خليل، إلى أن القائمين على الحملة سيسعون إلى إيصال مجموعة رسائل أولى هذه الرسائل للمجتمع الدولي مفادها، أنه "بات من الضروري اتخاذ خطوة متقدمة من أجل عودة فلسطين إلى وضعها الأساسي كدولة عربية".

ولفت إلى أن الحملة ارسلت رسالة موجهة إلى الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم مفادها "انتم صانعو القرار وليس سواكم".

كما وأكد خليل، في الرسالة الموجهة إلى المطبعين مع الاحتلال، أن التطبيع لم ولن يخدم أي قضية عربية، مشدّدًا على أنه "لن يمر".

وقالت الرسالة، أيضًا، "انك أنت الوحيد في المنطقة ومعزول تماما، ولن تكون أي شيء في المنطقة".

وانطلقت الحملة في عدة دول بالتزامن هي عبارة عن أنشطة إلكترونية وإعلامية فقط؛ بسبب جائحة "كورونا" وهي "بـ10 لغات".

وتضمنت الحملة لأول مرة اللغة الصينية الموجهة إلى أكثر من مليار صيني، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من شعوب العالم للتضامن مع القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى اللغة التركية والروسية والبرتغالية والاسبانية والمالاوي والانجليزي والفرنسية.

وشدّد خليل، على أن الرواية "الإسرائيلية" تقدم للعالم معلومات مغلوطة ومفبركة عن تاريخ وجودهم في فلسطين، في إطار الداعية الصهيونية.

وتابع في قوله، إلى الحملة التضامنية اختارت ثمانية قضايا، لها علاقة بالتاريخ وكيف تم احتلال فلسطين، وامتدادات هذا الاحتلال على اللاجئين، والجانب القانوني، والسياسي، وجوانب أخرى.