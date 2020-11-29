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اضبط تردد قناة عمان الرياضية الجديد Oman Sport TV لمشاهدة مباراة ظفار والعروبة

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 15:26 - 29 نوفمبر 2020
اضبط تردد قناة عمان الرياضية الجديد Oman Sport TV لمشاهدة مباراة ظفار والعروبة اضبط تردد قناة عمان الرياضية الجديد Oman Sport TV لمشاهدة مباراة ظفار والعروبة
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اضبط تردد قناة عمان الرياضية الجديد Oman Sport TV على القمر الصناعي نايل سات ، موقع فلسطين اليوم حرص على توفير تردد قناة عمان الرياضية ونالت القناة في الفترة الأخيرة إعجاب الملايين في سلطنة عمان والمتابعين في الدول العربية ، وتنقل الفضائية مباراة ظفار والعروبة ، نهائي كأس جلالة السلطان المعظم .

وفي هذه المقالة ، لقد وضعنا لحضراتكم تردد قناة عمان الرياضية الجديد 2020 ، وتخصص القناة في برامجها وبثها المميز عرض مباريات كرة القدم المحلية وهي تابعة تلفزيون سلطنة عمان .

ونحرص دومًا على توفير كافة الترددات كما هو الحال في هذه المقالة المخصص لـ تردد قناة عمان الرياضية 2020 ، لمشاهدة الفضائية الرائدة بكل سهولة واريحية ، علمًا انها ستبث مباراة ظفار والعروبة ، اليوم .

وفي شهر يناير لسنة 2013 بدأت قناة عمان الرياضية بث ارسالها لتحل محل القناة القديمة التي بدأت في بثها سنة 2006 .

مساء  اليوم الاحد الموافق 29 نوفمبر 2020 ، ستبث قناة عمان الرياضية مباراة ظفارة والعروبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان ، وستبث الفضائية قبل وبعد المباراة شرح تحليلي عنها عبر استوديو تحليلي الخاص بها .

وفي 2015 بدأت قناة عمان الرياضية بتحديث بثها ، حيث اضافت في استديو هاتها تِقْنِيَّة جِدار الْفِيدْيُو (Video Wall) وهى تقنية بصرية حديثة بدأت في الانتشار بين القنوات التليفزيونية .

برامج قناة عمان الرياضية :

أولاً: برنامج جول مانيا :

وتبث قناة عمان الرياضية برنامج جول مانيا اسبوعيًا ومخصص لكرة القدم في جنوب أمريكا والقارة اللاتينية .

وفي هذا البرنامج يعرض أحدث الأخبار والمجريات في الدوريات وكل ما يتعلق بكرة القدم في جنوب أمريكا .

ثانيًا : برنامج في ضيافة نجم :

كما وتعرض قناة عمان الرياضية برنامج في ضيافة نجم ، وينقل صورة نجوم كرة القدم العمانية من خلال بداياتهم الكروية وانجازاتهم وأفضل المحطات التي يمروا عليها .

ويضيف البرنامج الرائع أبرز الصعوبات التي تواجه نجوم كرة القدم العمانية في تلك الفترة .

وما يميز برنامج قناة عمان الرياضية أنه يعرض أفضل المدربين الذين مروا على تدريب المنتخب الوطني .

ثالثًا : برنامج المصارعة الحرة :

كما ولجأت القناة إلى تخصيص برنامج المصارعة الحرة ، خاص بالمصارعة الحرة .

وتعرض من خلاله جولات جديدة من المصارعة للكثير من المصارعين الذين يتنافسون على ألقاب الاتحاد الدولي .

ويتمتع البرنامج والمباريات التي تعرضها بمتابعة ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم .

اضبط تردد قناة عمان الرياضية Oman Sport TV 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد : 12111

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : رأسي

Fec : 4/3

 

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