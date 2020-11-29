الاعلام العبري: وفد بحريني رسمي سيزور (إسرائيل) الأيام المقبلة

أعلنت وسائل إعلام عبرية رسمية، اليوم الاحد، أن وفدًا بحرينيًا سيزور (إسرائيل) الأيام المقبلة، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن وفد بحريني رسمي سيزور (تل أبيب) الثلاثاء المقبل.

وأضحت إذاعة الاحتلال أنها الزيارة الثانية للوفد البحريني يصل إلى (إسرائيل).

ولفتت إلى أن الوفد سيكون برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني.

وستتركز زيارة الوفد حول مسائل اقتصادية، بما في ذلك التعاون بين القطاع الخاص الإسرائيلي والبحريني، إلى جانب بحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ورأت الإذاعة العبرية أن وصول وفدين من البحرين إلى تل أبيب خلال أسبوعين، يشير إلى ما

ووصفت الإذاعة العبرية، زيارة الوفد بـ"سخونة العلاقات" بين الجانبين.

وذكرت الزيارة قد تشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والمنامة.

وكان وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، قد قال حين زار (إسرائيل) في 18 تشرين الثاني، إن "حكومة مملكة البحرين وافقت على الطلب الإسرائيلي، لفتح سفارة في المنامة".

وأشارت وسائل إعلام "إسرائيلية"، إلى أن بنيامين نتنياهو قد يزور البحرين والامارات الأسبوع الحالي، لكن الزيارة تأجلت بناءً على رغبة المنامة.

وقبل شهرين، أعلنت كلا من البحرين والامارات تطبيعهما مع (إسرائيل) تخلله توقيع معاهدة في البيت الأبيض بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.