مسؤول سوداني يكشف طبيعة زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم

كشف عضو في المجلس السيادي السوداني، أن وفداً إسرائيلياً وصل مؤخراً للخرطوم، وزار منظومة الصناعات العسكرية، والتقى عسكريين، وأن الزيارة لم تحمل أي شق سياسي وكانت عسكرية بحتة، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان في مقابلة مع صحيفة "حكايات"، أن وفداً إسرائيلياً، وصل الخرطوم مؤخراً (لم يحدد التوقيت) وزار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف، إن زيارة الوفد "ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية، ولا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي".

وقال: " اللقاء بالوفد الاسرائيلي لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب"، دون تفاصيل عن تلك المنظومة، ودون ذكر توقيتات محددة لزيارة الوفد.

وحول إدارة المكون العسكري في مجلس السيادة لملف التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" بعيدا عن المكون المدني، والحكومة التنفيذية، أجاب: "هذا الحديث غير صحيح، وكل أعضاء مجلس السيادة من مدنيين وعسكريين مشاركون في ملف التطبيع، بالإضافة إلى وزارة الخارجية".

ولكنه قال: "أعتقد أن الملف لم يكتمل بعد، حتى تنشر كل تفاصيله".

وسبق أن أعلنت الاثنين الماضي، هيئة البث العبرية "كان"، أن "وفدا إسرائيليا غادر، إلى السودان"، لكن مجلس الوزراء السوداني، نفى في اليوم ذاته، علمه بزيارة الوفد للبلاد.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، قوله آنذاك: "مجلس الوزراء ليس لديه أي علم بزيارة وفد "إسرائيلي" (للسودان)".

وأضاف صالح: "لم تنسق معنا أية جهة في الدولة بشأنها، ولا نعلم بتكوين الوفد، ولا الجهة التي دعته واستقبلته".

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن السودان عن تطبيع علاقته مع الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد الإمارات والبحرين.

وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع الاحتلال، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.