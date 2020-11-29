القبض على شخص انتهك خصوصية مارادونا

ألقت الشرطة القبض على أحد موظفي دار الجنازة، الذي التقط صورة الأربعاء مع جثمان الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

وحضر الموظف إلى قسم الشرطة برفقة محاميه الخاص، لبدء تحقيقات النيابة بتهمة تدنيس جثمان وانتهاك حقوق شخصية جداً، وكلاهما جريمتان يعاقب عليهما القانون.

من جانبه، تقدم شخص آخر متورط في الحادث ويدعى كلاوديو فرنانديز في تصريحات إذاعية بالاعتذار عما بدر منه، في الوقت الذي قرر فيه أصحاب دار الجنازة الاستغناء عن الأشخاص الثلاثة المتورطين في الحادث على خلفية هذه التحقيقات.

وتوفي مارادونا الأربعاء عن عمر 60 عاماً بمنزله في ضواحي بوينس آيرس إثر تعرضه لأزمة قلبية.