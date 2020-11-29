الأسير الفلسطيني: المعتقل معتصم رداد يواجه أوضاعًا صحية "خطيرة للغاية"

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد، أن الأسير معتصم رداد يواجه أوضاعًا صحية خطيرة للغاية، داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح النادي، أن حالة الصحية للأسير رداد من سكان طولكرم شمال الضفة المحتلة، تتفاقم مع مرور الوقت.

الجدير ذكره، أن الأسير يقبع حاليًا في سجن "عيادة الرملة" الإسرائيلي منذ سنوات، ويُعاني من مرض مزمن بالأمعاء، يتسبب بنزيف دائم له، إضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم ودقات القلب، وصعوبة بالتنفس، ومشاكل في الأعصاب والعظام، وضعف في النظر، وأوجاع دائمة تحرمه من النوم.

وتعرض الأسير رداد خلال عملية اعتقاله لإصابات بعشرات الشظايا، ولاحقاً واجه ظروفاً اعتقالية قاسية وصعبة ساهمت في تفاقم وضعه الصحي، وفق نادي الأسير.

وأشار إلى أنه يعاني من فقر في الدم، حيث تصل نسبة دمه ما بين (7-9)، وهو بحاجة إلى علاج مكثف ومستمر، وغذاء صحي خاص.

وحكمت محكمة الاحتلال بحق الأسير عام 2006، بالسّجن لمدة (20) عامًا.

وخلال عام 2018، أُصيب الأسير رداد بفيروس في يديه وقدميه نتيجة لضعف المناعة لديه، والذي تسبب له بانتشار حبوب وآلام حادة في جسده، وزاد ذلك من حدة معاناته المستمرة.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال قرابة (700) أسير منهم (300) يعانون من أمراض مزمنة، بينهم عشرة أسرى يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.