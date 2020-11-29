مهجة القدس تقدم واجب التعازي بوفاة عم الأسير عمار عيسى

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الاحد، من الأسير المجاهد، عمار عيسى "قزموز" وعموم عائلته، بعظيم التعازي والمواساة بوفاة عمه وفقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى، الحاج، عبد الناصر سعيد عيسى.

وسألت المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار مؤسسة مهجة القدس، إلى أن عم الأسير، عبد الناصر عيسى توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عامًا في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عمار عيسى، بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة (23) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.