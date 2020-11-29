آليات تابعة للمستوطنين تقوم بأعمال تجريف واسعة غرب سلفيت

شرعت آليات تابعة للمستوطنين "الإسرائيليين"، اليوم الاحد، بتجريف أراض فلسطينية في مدينة غرب سلفيت في الضفة المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بان آليات المستوطنين جرفت أراضٍ فلسطينية خاصة في منطقتي "الراس" و"المحاجر" غربي مدينة سلفيت.

وأوضح عيان، أن جرافات الاحتلال نفذت تجريف ما مساحته 50 دونمًا دون إخطار المزارعين، مبينًا أن الأراضي المجرفة مزروعة بأشجار الزيتون.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أن عمليات التجريف في هذه المنطقة تنفيذًا لتهديدات أحد قادة المستوطنين بإنشاء مستوطنة جديدة في المنطقة محاذية لمستوطنة "أريئيل".

من جهته، قال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، إن "قوات الاحتلال تواصل تجريف أكثر من 1000 دونم في منطقة راس قرة، وواد عبد الرحمن شمالي سلفيت".

وأضاف معالي، ان "حكومة الاحتلال تستهدف إنشاء مئات الشقق ومختبرات تتبع جامعة مستوطنة أريئيل، والتي تشهد تسارع وانتعاش كبير في البنى التحتية والمنشآت".