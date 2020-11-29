بلدية الاحتلال تهدم درجاً تاريخياً يوصل للمسجد الأقصى

هدمت بلدية الاحتلال "الإسرائيلية" في القدس، الأحد، درجاً تاريخياً، يوصل إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى.

وأفاد مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس (تتبع لدائرة الأوقاف الإسلامية)، أن "طواقم من بلدية الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت منطقة باب الأسباط، وهدمت الدرج المؤدي إلى مقبرة الشهداء الإسلامية".

وأشار أبو زهرة إلى أن السلطات "الإسرائيلية" تهدف من وراء هذا الاعتداء إلى إقامة مشروع تطلق عليه اسم "الحدائق التوراتية" على أرض مقبرة الشهداء.

وأضاف: "مقبرة الشهداء، تحوي صرح الجندي المجهول، إضافة إلى العديد من القبور القديمة والحديثة"، لافتاً إلى أن مساحتها تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع.

ودعا أبو زهرة جميع المقدسيين إلى "التوحّد من أجل حماية معالم مدينة القدس من بطش الاحتلال".