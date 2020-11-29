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إصابة سيدة وطفلين جراء دهسهم بسيارة مستوطن "إسرائيلي" في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 13:31 - 29 نوفمبر 2020
إصابة سيدة وطفلين جراء دهسهم بسيارة مستوطن "إسرائيلي" في الخليل إصابة سيدة وطفلين جراء دهسهم بسيارة مستوطن "إسرائيلي" في الخليل
تقارير
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أصيب سيدة وطفلين فلسطينيين، اليوم الاحد، جراء دهسهم بسيارة مستوطن "إسرائيلي" عمدًا في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة المعلمة أسماء السلايمة وطفلتها وابن شقيقتها يبغ من العمر خمس سنوات بجروح، بعدما دهسهم مستوطن على أحد الحواجز قرب المسجد الابراهيمي في الخليل.

وأوضحت أن الطواقم الطبية نقلت المصابين إلى مستشفى الخليل الحكومي، فيما وصفت جراحهم بـ "المتوسطة".

يشار إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

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