اضبط تردد قناة الميادين 2020 على نايل وعرب سات وهوت بيرد ومشاهدة برامجها

اضبط تردد قناة الميادين الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد ، وتنقل قناة الميادين التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرًا لها كافة الاحداث السياسية والميدانية في الوطن العربي لاسيما في سوريا والعراق وأخبار الجمهورية الإيرانية كما أنها تقدم اخبار العالمية التي تصدر من الرؤساء المؤثرين في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وغيره .

وفي هذه الفترة تزايدت عمليات بحث المتابعين عن تردد قناة الميادين 2020 ، لاسيما بعد حدوث أحداث هامة وعاجلة في منطقتنا العربية وتستضيف قناة الميادين في برامجها السياسية وغيره خبراء ومحليين بحيث يستطيع المشاهد قهم كل ما يدور من حوله .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير جميع الترددات للقنوات العربية والعالمية المختلفة كما هو الحال هنا مع تردد قناة الميادين ، وفي الأسفل وفرنا لكم التردد لمشاهدة القناة بأريحية تامة ومتابعة اخبارها وبرامجها المهمة .

وتبث قناة الميادين برامجها المتنوعة، على مدار الـ24 ساعة، فيما يتميز محتواها الاعلامي بانه جذاب ومشوق وصادق، إذ تستخدم قناة الميادين في عرض برامجها تقنيات حديثة مثل 3D، والبث الحي المباشر من قلب الاحداث.

وعلمت قناة الميادين على تغطية جميع الاحداث في سوريا والعراق منذُ ظهور تنظيم "داعش" فيهما، خاصة تغطية معركة حلب والموصل في عام 2015، وكذلك تدخلات التحالفات العسكرية الدولية في البلدين، وقتال دمشق وبغداد في المحافل الدولية، وغير ه.

ونافست قناة الميادين وبقوية القنوات التلفزيونية الأخرى سواء التي تبث في لبنان المحلية أو في دول العربية، وتهتم القناة بالأوضاع السياسية في لبنان وسوريا والدول الأخرى، وكذلك الأوضاع الاجتماعية والصحية والدينية .

تعرف على تأسيس قناة الميادين :

وكان أول بث لقناة الميادين عام 2012، فيما يوجد مقر القناة في العاصمة اللبنانية بيروت، وحملت شعارًا "الواقع كما هو"، واستطاعت الميادين أن تجتذب الكثير من المشاهدين والمتابعين، وتسعى لتغطي معظم الأحداث الجارية تغطية شاملة .

وتستضيف قناة الميادين خبراء ومحللين ومختصون من مجالات مختلفة لشرح المواضيع التي تطرحها للجمهور، لكي تمكن المشاهد من معرفة ما يدور من حوله من أحداث سياسة، او زيادة وعيه الثقافي .

برامج قناة الميادين :

ونقدم لحضراتكم أبرز برامج قناة الميادين التب بثها عبر تردداتها، وهي:

برنامج مترو .

برنامج ومضات .

برنامج مناجاة .

برنامج تأملات .

برنامج كلمة حرة .

برنامج ويبقى العراق .

برنامج أجراس المشرق

برنامج أخر طبعة .

برنامج لعبة الأمم .

برنامج من الداخل .

برنامج رمضان بالمصري .

برنامج فلسطين تنتصر .

برنامج الاقتصادية .

برنامج شباب بالعربي .

برنامج موسيقى الشعوب .

برنامج شاهد ثم ساعد .

برنامج ميدان المونديال .

برنامج في الميادين .

برنامج تغطية خاصة .

برنامج ميدان الأولمبياد .

برنامج لاجئون لا مهاجرون .

برنامج مقاومة فتحرير .

برنامج من الناصرة .

برنامج مين لمصر ؟

برنامج حرر عقلك .

برنامج حوار الساعة .

برنامج بيت القصيد .

الموقع الرسمي لقناة الميادين :

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تردد قناة الميادين الجديد 2020 على نايل سات :

القمر الصناعي : نايلسات

التردد: 11012 (h)

المدار : 8.0°W

FEC/SR : 27500 – 5/6

تردد قناة الميادين الجديد 2020 على عربسات :

القمر الصناعي : عربسات

التردد : 11958 (h)

المدار : 26.0°E

FEC/SR : 27500 – 3/4

تردد قناة الميادين 2020 على هوت بيرد :

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد : 12111 (v)

المدار: 13.0°E

FEC/SR : 27500 – 3/4