أحدث رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي، هو ما يبحث عنه متابعون اللعبة الأكثر انتشاراً في العالم عبر محركات البحث، خاصةً بعد أن تم تحديث لعبة ببحي في الفترة الأخيرة، من أسلوبها في اللعب والقتال بين المعسكرات والمدن التي يجري فيها القتال، إضافة إلى المستوى القتالي لكل فرد.

وحققت لعبة ببجي القتالية رواجًا واسعًا بين مختلف دول العالم، إذ استطاعت أن تجذب ملايين المشاركين لها، كون اللعبة تتميز بتحديثاتها المستمرة، وإشراك المشاركين مع بعضهم البعض كأنهم بجانب بعض.

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على عرض رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي، وذلك بعد إعلان شركة ببجي عن تحديث جديد للعبة الأشهر حول العالم لا سيما أنها من أفضل الألعاب القتالية المميزة، ويتابعها الملايين حول العالم، حيث نرفق لكم أدناه رابط تحميل الاصدار الأخير من لعبة ببجي موبايل المترو الملكين رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي والتي يمتلك مميزات جديدة لأخر إصدار للعبة ببجي موبايل، ويبحث عشاق لعبة ببجي من حين خر عن آخر التحديثات في اللعبة، حيث أنه يتم تطوير وتحديث اللعبة بشكل مستمر حتى تقدم المزيد من التشويق والاثارة.

كيفية تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي

وتقوم اللعبة في الأساس، على فرض السيطرة على جميع اللاعبين في الجيم، والانفراد بالبقاء على أرض المعركة، فهي من الألعاب الممتعة التي تجذب المستخدمين لخوض المغامرة فيها، رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي وهو ما يتضح من الأعداد المنضمة لها يوميًا، والشهرة التي حققتها في وقت قصير.رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي

رابط تنزيل لعبة ببجي موبايل 2020

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مميزات تحديث ببجي موبايل 1.0 المترو الملكي

من المميزات في تحديث لعبة ببجي موبايل إضافة الملكي والعديد من المميزات الأخرى، ولذلك يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية مميزات تحديث ببجي موبايل والذي عرف بالمترو الملكي، حيث حقق حاز إعجاب اللاعبين، رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي حيث بات ممكنًا تحميله للاعبين على مستوى العالم، بإضافة منطقة ملاهي ومناطق فعاليات عديدة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة سكوب إلى سلاح تومي جن الشهير باللعبة.

مميزات تحديث ببجي موبايل المترو الملكي

سلاح جديد لنوعية أسلحة shotgun

إمكانية إزاحة أي سلاح أو استخدامه كسلاح عادي

التطوير الملحوظ في الصور والرسومات والجرافيك والشخصيات في اللعبة

التطوير في الرسومات في المتجر

تحسين الجرافيك الخاص بالفيكتور في اللعبة

أفضل برامج محاكي للعبة ببجي للكمبيوتر 2020:

وفي هذه المقالة سنوضح لكم أفضل محاكي ببجي للكمبيوتر للاندرويد مجانًا، ويمكن من خلالها تشغيل لعبة ببجي موبايل على شاشة الكومبيوتر بدون دفع رسوم، وقبل ذلك عليك أن تتعرف على متطلبات تشغيل المحاكيات ثم جهاز الكمبيوتر المناسب ثم البدء في التحميل والتثبيت وتشغيل ببجى على شاشة جهازpc. والبرامج هي:

برنامج Gameloop

برنامج Bluestack 4

برنامج Nox Player 6

برنامج Memu أخف محاكي للعبة ببجي

برنامج LD Player