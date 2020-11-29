ألبان الضفة تُشعل فتيل التصريحات وغزة توضح حقيقة ما جرى

أثار قرار وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، منع إدخال منتجات شركتي الجنيدي والجبريني إلى قطاع غزة، جملة من التصريحات الرافضة والمنددة بالقرار والعودة لتقاذف الاتهامات، فيما نفت وزارة الاقتصاد أن يكون قد صدر عنها أي قرار بشأن منع إدخال الالبان من الضفة لقطاع غزة .

توضيح وزارة الاقتصاد بشأن ما تم تداوله جاء على لسان الناطق باسمها عبد الفتاح أبوموسى اليوم الأحد 29/11/2020، قائلاً:" لم يصدر أي قرار بشأن منع إدخال منتجات الألبان من الضفة" ، وأشار إلى أن هذا القرار لم يصدر من الجهة الرسمية المخولة بإصدار القرارات أي مكتب وكيل وزارة الاقتصاد .

وقال أبو موسى خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية":"إن الموضوع لم يخرج عن كونه مجرد مشاورات ومراسلات داخلية ، وخاصة بعد مطالب من أصحاب مصانع الألبان في قطاع غزة بإعطاء منتجاتهم فرصة تسويقية في القطاع ".

وأشار إلى أن منتجات الضفة تدخل منذ سنوات لقطاع غزة دون أي معوقات ، معرباً عن أمله أن يتم ادخال منتجات قطاع غزة للضفة المحتلة كما يحدث في غزة .

القرار أثار حفيظة وزارة الاقتصاد برام الله وقالت:"إن فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسيا واقتصادياً وبناء على ذلك فإن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين تعامل معاملة واحدة، وتحظى بأولوية إستراتيجية لدى الحكومة الفلسطينية في اخذ حصتها الحقيقية في السوق الفلسطيني فمنتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل."

وأضافت الوزارة: وفقاً لذلك فإننا نأمل من الأخوة في غزة التراجع عن قرارها الخاطئ بشان منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية.

وقالت: "إن وزارة الاقتصاد الوطني تبذل جهود كبيرة من أجل إدخال منتجات المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية في الوقت الذي يحد الاحتلال الإسرائيلي من انسياب الحركة التجارية بين شقي الوطن، علاوةً على جهودها في إحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية وخاصة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، وتوظيف كل الإمكانيات التي من شانها إعادة الاعتبار للمنتج الوطني في السوق الفلسطيني."

وجددت الوزارة دعوتها لغزة بالتراجع عن هذا القرار الخطأ الذي لا يخدم المنتجات والصناعة الوطنية.

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل، قرار منع ادخال منتجات شركتي الجنيدي والجبريني للألبان والمنتجات الغذائية من دخول قطاع غزة، بأنه قرار ظالم ومعيب، داعياً إلى التراجع عنه فوراً.