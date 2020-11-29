البطش: الأزهر الشريف يتولي دور كبير في نصرة القضية الفلسطينية

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 29/11/2020، على أن الأزهر الشريف يعود لمجده عندما دعا الآباء والأمهات لإحياء القضية الفلسطينية في عقول الأبناء بالقراءة عنها والتعريف بها دوما.

وأثنى البطش في تصريح لإذاعة "صوت القدس" تعقيباً على بيان الأزهر الشريف، على موقف الأزهر.

وأوضح البطش، أن الأزهر الشريف على مدى العصور رافعة للإسلام والمسلمين وشكل مرجعية في كل مراحل الأمة، واليوم يعود الأزهر الشريف لتولي دور كبير في نصرة القضية الفلسطينية.

وقال البطش:" إن بيان الأزهر الشريف يؤكد وفاء هذا المنبع وجوهرية هذه المؤسسة الدينية وليس بغريب عليه ذلك أو على الشعب المصري الذي يعلن جهارا نهارا رفضه للتطبيع."

وأشار إلى أن التزايد في الظلم والإرهاب الصهيوأمريكي لابد له من نهاية فكلما زاد ارهابهم اقتربنا أكثر من سطوع فجر الحرية.

وتابع:"ما نريده كفلسطينيين هو التمسك بالثوابت وعدم التنازل عنها بالرغم من اختلال موازين القوى لصالح الكيان الصهيوني."

وكان الأزهر الشريف قد أصدر بياناً في ذكرى تقسيم فلسطين، قائلاً:"انطلاقا من دوره التاريخي في توعية المسلمين وتثقيفهم والتعريف بقضايا العالم الإسلامي، يذكر العالم كله، بأحد أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث "ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية" أو ما يعرف سياسيا بـ "ذكرى قرار تقسيم فلسطين"، والتي تحل في ال ٢٩ من نوفمبر من كل عام.

وأكد أن هذا التاريخ قد حمل كل أشكال القهر والظلم للشعب الفلسطيني، ممثلة في المذابح والاعتداءات والتعذيب والتهجير القسري وغيرها، مشددا على أن العالم العربي والإسلامي لن ينسى مذابح الكيان الصهيوني وجرائمه غير الإنسانية وغير الأخلاقية في حق الشعب الفلسطيني، والتي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسانية مهمً.

كما دعا الأزهر الآباء والأمهات لإحياء القضية الفلسطينية في عقول الأبناء بالقراءة عنها والتعريف بها دوما.