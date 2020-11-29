اسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 29/11/2020-هبوط كبير

فتحت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها في مصر اليوم الأحد 29/11/2020 على هبوط كبير في سعر أوقية الذهب ليتراجع معها أسعار الذهب بشكل كبير، في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، هبوطا بنحو 8 جنيهات للجرام اليوم، حيث بلغ سعر الذهب اليوم 780 جنيهًا، مقارنة بسعر للجرام صباح امس الذي سجل 788 جنيها غير شامل المصنعية.

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 29-11-2020

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (892 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 فى تعاملات اليوم 892 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم (780جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 780 جنيهًا للجرام وهو الأكثر مبيعا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18 (668 جنيهًا) للجرام

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 668 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر

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الجنيه الذهب في سوق الصاغة (6240 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6240 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سجلت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1788 دولارًا.

عودة سعر الذهب في مصر للهبوط

وتسود توقعات بشعبة الذهب باستمرار سعر الذهب في مصر بالهبوط أو الاستقرار في تلك المنطقه ما بين 780-790 جنيها للجرام خلال الأيام الحالية.

وأوضحوا أن هبوط الأسعار يرجع لتراجع سعر أوقية الذهب عالميا مع استقرار الأوضاع بالولايات المتحدة ووجود حاله من التفاؤل لدى المستثمرين مما يجعلهم القيام ببيع الذهب والاتجاه للاستثمار في الدولار.