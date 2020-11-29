أعلى حصيلة وفيات: غزة تسجل 7 حالات وفاة و(738) إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في فطاع غزة اليوم الأحد 29/11/2020، 7 حالات وفاة و(738) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2589 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت ( 738 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 334 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما سجلت الوزارة، 7 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 19898 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 8933 حالة، اجمالي المتعافين 10898 حالة ، اجمالي الوفيات 97 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 342 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالة.