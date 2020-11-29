المبلغ الاجمالي الذي جمده ترامب عن الفلسطينيين

أكدت بيانات حكومية وأمريكية، ان إجمالي الدعم الأمريكي للقنوات الثلاث، يبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا، وتجاوزت في بعض السنوات 800 مليونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق مساعداته المقدمة لموازنة فلسطين، والمقدرة بـ100 مليون دولار، ووصلت في سنوات سابقة إلى 380 مليونا.

اليوم، ومع فوز الديمقراطيين في سباق الرئاسة الأمريكية وعودتهم مجددا للبيت الأبيض، يأمل الفلسطينيون استئناف المنح المالية للموازنة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “اونروا”، ومؤسسات المجتمع المدني عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

إلا أن هذه المبالغ لم تعد المؤسسات الفلسطينية تتلقاها في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي بدأها بتعليق الدعم للموازنة المحلية، وأتبعها بتعليق دعم مؤسسات المجتمع المدني عبر (USAID)، ثم الأونروا.

تظهر بيانات الأونروا المالية أن متوسط الدعم الأمريكي السنوي، قبل تعليقه، يبلغ 360 مليون دولار أمريكي، تم خفضها للمنتصف في 2018، ووقفها نهائيا في 2019.

بينما يبلغ متوسط دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والهيئات المحلية، بنحو 200 مليون دولار سنويا.

في 2019، أظهرت بيانات للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار، أن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، بلغت 35.4 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الوطنية عام 1993.

وتصدر الاتحاد الأوروبي البلدان والتكتلات والمؤسسات الداعمة لفلسطين، خلال تلك الفترة بإجمالي 6.7 مليارات دولار، تشكل نسبتها 18.4 في المئة من إجمالي المنح.

في المرتبة الثانية، جاءت الولايات المتحدة بإجمالي 5.74 مليارات دولار، تشكل 15.7 في المئة من إجمالي المنح، والسعودية ثالثا بـ3.83 مليارات دولار (10.5 في المئة).

وأضاف تعليق المنح المالية للخزينة الفلسطينية، مزيدا من الأعباء على المالية العامة؛ إذ كانت المنح الأمريكية تشكل في بعض السنوات 6 في المئة من إجمالي قيمة النفقات.

تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية للسنوات الماضية، أن متوسط الدعم الأمريكي خلال فترة ولاية باراك أوباما (2009-2017) راوح بين 150-300 مليون دولار.

بينما في 2013 على سبيل المثال، تجاوز الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية 300 مليون دولار، تراجع إلى 100 مليون دولار خلال 2014، وصفر دولار في 2015، ثم إلى 76 مليون دولار خلال 2016.

وضاقت الأوضاع المالية على الفلسطيني أكثر، مع تراجع الدعم العربي للخزينة الفلسطينية خلال 2020، إذ بلغت نسبة التراجع خلال الشهور التسعة الأولى 2020، نحو 83 في المئة.

وبلغ إجمالي الدعم المالي العربي المقدم للميزانية الفلسطينية، 39 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، نزولا من 226.1 مليون دولار على أساس سنوي.