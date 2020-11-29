الدولار في لبنان اليوم الأحد 29/11/2020-تراجع في السوق السوداء

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي في لبنان التراجع اليوم الأحد 29/11/2020 ، في السوق السوداء بعد مرور يومين على التراجع حيث تم تصريفه اليوم في السوق السوداء بتسعيرة صرف للدولار تتراوح بين 8260 و8310 ليرة لكل دولار اميركي.

وسجل سعر صرف الدولار، مساء أمس الجمعة، في السوق السوداء، 8250 ليرة لبنانية للمبيع مقابل 8300 ليرة لبنانية للشراء.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 28 و29/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.