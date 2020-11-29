الكابنيت يناقش تحويل المقاصة للسلطة وخصم رواتب الأسرى

من المقرر، أن ينعقد المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابينت"، اليوم الأحد 29/11/2020، لمناقشة عدة قضايا أبرزها تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية وتداعيات اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.

وذكرت إذاعة الاحتلال اليوم أن الكابنيت سيجتمع لمناقشة احتمالية التهديدات الإيرانية لتوجيه رد على "إسرائيل" عقب اغتيال زاده.

كما سيناقش خصم قيمة فاتورة رواتب الأسرى من أموال المقاصة التي سيتم تحويلها للسلطة.

وقدرت وسائل إعلام عبرية قيمة فاتورة رواتب الأسرى للعام 2019 والتي ستخصم من أموال المقاصة التي تكدست لدى مالية الاحتلال منذ أشهر في ظل رفض السلطة الفلسطينية استلامها، وهي قرابة 600 مليون شيقل.