سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 29/11/2020

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الأحد 28 نوفمبر 2020 مقابل الليرة السورية في السوق السوداء استقراراً حيث بلغ سعرها2770 ليرة للشراء مقابل 2800 ليرة للبيع.

ارتفعت أسعار اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، واستقرت أسعار العملات العربية أمام الليرة السورية اليوم في السوق الموازية.

سعر صرف الدولار شهد استقراراً منذ يومين سعر اليومين الماضيين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث "دمشق، حلب، وإدلب" بفوارق تصل إلى أكثر من 50 ليرة.

وفي البنوك السورية استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند نحو 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.

الأزمة الاقتصادية الطاحنة في سوريا، انخفضت قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي، مما زاد من معاناة السوريين.

سعر صرف الدولار الامريكي يشهد استقرارا اليوم الاحد 29/11/ 2020مقابل ارتفاع اليورو.

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب : شراء 164 – بيع 165 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة الحسكة شراء 164 مبيع 165.5 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حلب شراء165 مبيع 166ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 164-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس شراء 164.5 مبيع 166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 164-166 ليرة سورية..

-وصل سعر الدولار في منبج 164-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس. 16-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 164-165 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 160-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 164-166 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 29/11/2020

*سعر الدولار في سوريا: بيع 2740 شراء2770

*سعر اليورو في سوريا: بيع 3246 شراء3287

*سعر الليرة التركية : بيع 354 شراء360

*سعر الدينار الأردني: بيع3870 شراء:3921

*سعر الريال القطري :بيع: 750 شراء 761

*سعر الريال السعودي : بيع728 شراء739

*سعر الجنية المصري : بيع 174 شراء178

*سعر الدينار الكويتي : بيع 8941 شراء 9064

*سعر الدرهم الإماراتي : بيع 743 شراء 754