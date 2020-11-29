سعر الذهب في فلسطين اليوم بعملة الشيكل

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 29/11/2020، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام بالغ لدى الفلسطينيين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويبحث المواطنون عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 29/11/2020 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم ما يبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 190.63 شيكل $57.51

سعر الذهب عيار 22 174.74 شيكل $52.72

اسعار الذهب عيار 21 166.80 شيكل $50.33

اسعار الذهب عيار 18 142.97 شيكل $43.14

سعر الذهب عيار 14 111.20 شيكل $33.55

سعر الذهب عيار 12 95.31 شيكل $28.76

اسعار أوقية الذهب 5,929 شيكل $1,789

اسعار جنيه الذهب 1,334 شيكل $402.61

اسعار كيلو الذهب 190,628 شيكل $57,514

متوسط سعر الذهب في فلسطين الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

27 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

26 نوفمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74

25 نوفمبر 193.10 168.96 144.83 112.64 96.55

24 نوفمبر 193.68 169.47 145.26 112.98 96.84

23 نوفمبر 198.00 173.26 148.51 115.50 99.00

22 نوفمبر 200.99 175.87 150.74 117.24 100.49

21 نوفمبر 200.99 175.87 150.74 117.24 100.49

20 نوفمبر 201.26 176.11 150.95 117.40 100.63

19 نوفمبر 201.16 176.02 150.87 117.34 100.58