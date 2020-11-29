طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الأحد2020/11/29 يكون غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباراً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2020/11/30: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء2020/12/01: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/12/02: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.