جامعة الإسراء تستضيف مندوب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة

نظم قسم الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في جامعة الإسراء بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "خطاب الدبلوماسية الفلسطينية وتعزيز الرواية "عبر تقنية الزوم" استضافت خلالها سعادة السفير الدكتور رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة.

وافتتح الندوة الدكتور أحمد الوادية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، حيث رحب بالمشاركة الهامة للدكتور رياض منصور، مشيراً إلى أهمية هذه الندوة بحضور قامة وطنية دبلوماسية وعلمية يفتخر بها، كما رحب الدكتور بجميع المشاركين في الندوة من محاضرين وباحثين وطلبة.

وتضمنت الندوة مناقشة عدة محاور منها الخطـاب الإعلامي وقدرتـه عـلى مخاطبة العالـم، والأداء الدبلوماسي ودور السفارات، وتطرقت للرؤية الفلسطينية لحل الدولتين وكيف نعزز وجهة نظرنا التي تستند مع رؤية المجتمـع الدولـي.

وعبّر السفير منصور، خلال مداخلته، عن سعادته بهذا اللقاء وشكره للمنظمين، مؤكدًا على أهمية عقد مثل تلك اللقاءات بما يعود بالفائدة على الطلبة والباحثين، وأوضح استعداد البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة لتعزيز سبل التعاون مع الجامعة.

وتحدث الدكتور منصور عن أن الشعب الفلسطيني وقيادته استطاع ان يحول القضية من قضية لاجئين إلى قضية سياسية، وأصبحنا نستطيع مخاطبة العالم بشكل مباشر، بهدف تعزيز الرواية الفلسطينية العادلة، مشيرًا إلى أهمية التأكيد على حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني الذي لا يتمثل فقط باستقلاله من الاحتلال وإنما بإنجاز كافة حقوقه وعودة اللاجئين وتقرير مصيرهم وتحقيق المساواة والمواطنة.

وقال منصور: "الشعب الفلسطيني يواصل معركته في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه وتقرير مصيره"، مستعرضا إنجازات الأداء الدبلوماسي في السفارات الفلسطينية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها".

وأضاف "مسألة حل الدولتين تم إقرارها في الأمم المتحدة وشعبنا الفلسطيني سيواصل مطالبه حتى نصل حقوقه كاملة".

وأشار منصور إلى أهمية مراكمة الشعب الفلسطيني على الانجازات التي حققها طيلة السنوات الماضية في سبيل نيل حقوقه، لكي نزيد من عزلة الاحتلال ولا نقدم له أي خدمات مجانية.

من جهته رحب د. علاء محمد مطر عميد كلية العلوم الإنسانية، بالدكتور رياض منصور والحضور، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات في تحقيق أهداف كلية العلوم الإنسانية بتزويد الطلبة بالمعارف اللازمة لصقل قدراتهم العلمية والعملية خاصة أن هذا اللقاء يستضيف علم من أعلام الدبلوماسية الفلسطينية الأمر الذي يجعل الطلبة سيما في قسم الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال مرتبطين أكثر بصناع القرار.

وشارك عدد من المحاضرين والطلبة بفاعلية مع المنظمين للندوة، وذلك عبر تقديم عدد من المداخلات حول موضوع الندوة، وتوجيه عدد من الأسئلة لضيف الندوة.

وتأتي هذه الندوة ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تنظمها جامعة الاسراء بهدف تعزيز المعرفة وتطوير مهارات أبنائها الطلبة، وكذلك إثراء مساقاتهم العلمية المنتظمة.