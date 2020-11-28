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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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طوارئ رفح تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:47 - 28 نوفمبر 2020
كورونا غزة كورونا غزة
تقارير
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أعلنت لجنة الطوارئ الكبرى بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه :" أنها سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة المسائية لليوم السبت ما يرفع اجمالي إصابات اليوم في الدورتين بالمحافظة ل " 62 إصابة".

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت صباح اليوم السبت 28/11/2020 ، عن تسجيل 4 حالات وفاة ليرفع أعداد الوفيات منذ بداية الفيروس لـ90 حالة ، و ( 827 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2926 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

 

 

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