ثلاثية محرز تقود السيتي لافتراس بيرنلي

حقق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على ضيفه بيرنلي (5-0)، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الجزائري رياض محرز ثلاثية (5 و22 و69)، مقابل هدف واحد لبنجامين مندي (41)، وفيران توريس (66).

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة، في المركز الثامن، وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد بيرنلي عند 5 نقاط، في المركز السابع عشر.

ودخل السيتي المباراة بقوة، حيث مرر جوندوجان الكرة إلى توريس، الذي سدد فوق المرمى بالدقيقة الخامسة.

لكن محرز عوض بعدها بلحظات، عندما فقد المدافع تاركوفسكي الكرة، ليمررها دي بروين إلى الدولي الجزائري، الذي سددها مقوسة في الشباك.

وجرب ووكر حظه بتسديدة قوية علت المرمى، في الدقيقة 19، قبل أن يضيف محرز الهدف الثاني، في الدقيقة 22، عندما وصلته الكرة من رمية تماس لووكر، ليتقدم بها ويصوبها بروعة في الشباك.

ورغم التحسن اللافت في أداء الفريق الضيف، تمكن السيتي من إضافة الهدف الثالث، في الدقيقة 41، عندما قابل مندي عرضية دي بروين نحو القائم البعيد، ليسددها مباشرة في المرمى.

وأجرى بيب جوارديولا، مدرب السيتي، تبديلا بين الشوطين، حيث أدخل فرناندينيو مكان رودري.

وواصل السيتي ضغطه، وتلقى دي بروين تمريرة من جيسوس، ليتقدم بالكرة وبسددها بعيدا عن المرمى، في الدقيقة 52.

وأنقذ إيدرسون، حارس السيتي، مرماه من محاولة رودريجيز في الدقيقة 61.

وسجل أصحاب الأرض الهدف الرابع بالدقيقة 66، عندما أرسل ووكر كرة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى جيسوس، الذي مررها بذكاء إلى توريس، فما كان من الدولي الإسباني إلا أن سدد في الشباك.

ودخل فيل فودين في تشكيلة السيتي بدلا من توريس، ليصنع هدف فريقه الخامس في الدقيقة 69، عندما أرسل عرضية تابعها محرز برأسه ليكمل الهاتريك.

وألغى الحكم هدفا للسيتي في الدقيقة 75، أحرزه الحارس بيكوك-فاريل بطريق الخطأ في مرماه، عندما حاول التصدي لمحاولة جيسوس، الذي ظهر متسللا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

ولم يتوقف سيتي عن محاولة إضافة الهدف السادس، واقترب كثيرا من ذلك في الدقيقة الأخيرة، عندما مرر محرز الكرة إلى دي بروين، الذي سدد بقوة في القائم البعيد، لتنتهي المباراة بفوز فريقه (5-0).