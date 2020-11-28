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إيران: "إسرائيل" متورطة في اغتيال العالم محسن زاده

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:19 - 28 نوفمبر 2020
اغتيال عالم نووي ايراني اغتيال عالم نووي ايراني
تقارير
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اتهم المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، السبت، "إسرائيل" بأنها متورطة في اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده وبأنها تقف وراء حريق منشأة نطنز النووية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن كالموندي بوقت سابق عن إلغاء التراخيص، الخارجة عن إجراءات الضمان، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن عمليات التفتيش ستجري فقط في إطار القضايا البروتوكولية وإجراءات الضمان.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران "إسرائيل" باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على عملية الاغتيال.

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