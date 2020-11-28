اعتقال ايراني اختبأ في سفينة "إسرائيلية" ثلاثة أيام

أفاد موقع "إسرائيل 24" بأنه تم اكتشاف راكب متخفي، يحمل الجنسية الإيرانية السبت، على متن سفينة "إسرائيلية"، تعمل لشركة Zim، كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء ليفورنو في إيطاليا.

ووفق التقديرات، فإن المواطن الإيراني صعد أثناء رسو السفينة في الميناء التركي، واختبأ داخلها لمدة ثلاثة أيام. وبمجرد أن اكتُشف أمره، اتصلت شركة Zim بالقسم القنصلي بوزارة الخارجية "الإسرائيلية".

كما احتجزه طاقم السفينة ليوم واحد، وطلبوا المساعدة من السلطات الإيطالية.

ولدى وصول الباخرة إلى إيطاليا، تم تسليمه إلى الشرطة الإيطالية، بمساعدة الدائرة القنصلية والسفارة "الإسرائيلية" في إيطاليا.

وأشارت وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، إلى التعاون الذي تلقته من سلطات إنفاذ القانون في إيطاليا، والمشاركة الحيوية للسفير الإيطالي في "إسرائيل".

وبحسب ما ذكر موقع "إسرائيل24" فإنه "يخشى في أحداث من هذا النوع، أن يحاول مواطن من دولة معادية، إلحاق الضرر بالطاقم، بسبب هويتهم، خصوصا وأن تقارير تحدثت عن وقوف "إسرائيل"، وراء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في طهران الجمعة".