الأوقاف تُغلق 3 مساجد في رفح

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إعادة فتح 9 مساجد في محافظتي الشمال وخانيونس بعد انتهاء مدة إغلاقها، وإغلاق 3 مساجد في محافظة رفح مدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الأحد الموافق 29 / 11 / 2020م بسبب إصابة بعض روادها بفيروس كورونا.

وأوضحت الأوقاف أنه تقرر إعادة فتح مسجد الإمام الشافعي الواقع بمعسكر جباليا بمحافظة الشمال، وكذلك 8 مساجد في محافظة خانيونس وهي الشيخ حمد والشهداء بمدينة حمد، وعلي بن أبي طالب والرنتيسي بمنطقة معن، وبلال والأمين بمنطقة المصاطفة، والنصر بمنطقة المقابر، والنور منطقة البحر، وذلك بعد انتهاء مدة إغلاقها.

وأضافت الأوقاف: "كما تقرر إغلاق 3 مساجد في رفح الغربية وهي: أبو ذر الغفاري، وأبو عبيدة، وحذيفة مدة 48 ساعة"