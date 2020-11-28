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العمادي: سنورد للمستشفى الاوروبي الاكسجين لمصابي كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:38 - 28 نوفمبر 2020
السفير القطري محمد العمادي السفير القطري محمد العمادي
تقارير
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أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أن اللجنة باشرت ترتيبات عملية توريد كميات من الأكسجين السائل اللازم لمصابي "كورونا" في المستشفى الأوروبي بغزة.

وقال العمادي في بيان صحفي، إن اللجنة ستبدأ خلال أيام عملية توريد وتجهيز خزان الأكسجين السائل في مستشفى غزة الأوروبي، والمصنف بأنه مستشفى الوبائيات منذ بدء انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة.

وأضاف، أن الكميات المقرر توريدها تكفي احتياج المستشفى لمدة أسبوعين، بتكلفة 55 ألف دولار أمريكي.

وأوضح أن هذه المنحة تأتي استجابة لمناشدات وزارة الصحة بغزة حول خطورة نقص الأكسجين في مشافي القطاع، بسبب تزايد حالات الإصابات الخطيرة والحرجة بفيروس "كورونا"، والتي يتواجد معظمها في مستشفى غزة الأوروبي.

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